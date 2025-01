Anteprima24.it - Entra in casa dal balcone di notte, minaccia moglie e figli: la vicenda in aula a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, presso il Tribunale di, si è concluso il processo a carico di Vincenzo Improta, 42 anni, originario di Montesarchio, accusato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento allae ai.L’episodio risale al luglio 2024, quando Improta, in violazione della misura restrittiva disposta in base al Codice Rosso, si recò presso l’abitazione delladurante la. Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe introdotto insalendo dale avrebbeto sia la coniuge che i. L’intervento tempestivo dei Carabinieri permise di coglierlo in flagranza di reato, durante il quale Improta, in preda all’ira, danneggiò una finestra con calci e pugni. A seguito di questi fatti, l’uomo fu inizialmente condotto nel carcere di, per poi essere posto agli arresti domiciliari in attesa del processo, grazie al riesame richiesto dal suo legale di fiducia, l’avvocato Stefano Melisi.