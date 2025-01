Quotidiano.net - È iniziata la Generazione Beta, sempre più tecnologica e attenta all’ambiente e al sociale

Leggi su Quotidiano.net

Il 2025 segna l'inizio di una nuova, la, che include coloro che nasceranno da quest’anno fino al 2039. Secondo alcune stime, entro il 2035 rappresenteranno il 16% della popolazione mondiale. Molti di loro vivranno fino al XX secolo.più hi-tech “Laerediterà un mondo alle prese con grandi sfide sociali”, ha scritto il demografo e futurista Mark McCrindle in un post sul suo blog. “Con il cambiamento climatico, gli spostamenti della popolazione globale e la rapida urbanizzazione in prima linea, la sostenibilità non sarà solo una preferenza, ma un’aspettativa”. Secondo a Jason Dorsey, ricercatore generazionale e autore di ‘Zconomy: How Gen Z Will Change the Future of Business - and What to Do About It’, lainizierà la propria vita in modo molto diverso rispetto alle controparti dellaAlpha.