Difesa, Europa e Italia. A Limont si decide il futuro dei rapporti euro-atlantici

Ora che Donald Trump siede nuovamente nell’ufficio ovale, le cancellerie del Vecchio continente si chiedono in che modo i toni della campagna elettorale si tradurranno in richieste concrete da parte di Washington. Nel giorno stesso dell’inaugurazione di Trump, il presidente francese Emmanuel Macron, sostenitore di lunga data dell’autonomia strategicapea, è tornato sul tema, invitando l’“a svegliarsi”. “Cosa faremmo in”, ha detto, “se domani il nostro alleato americano ritirasse le sue navi dal Mediterraneo? Se spostasse i suoi caccia dall’Atlantico al Pacifico?”. Secondo il presidente francese, l’elezione di Trump rappresenta “un’opportunità per un risveglio strategicopeo”. Trump, come ha sempre sostenuto, punterà molto suibilaterali, i temi (e i costi) dellaimpongono azioni comuni agli Statipei.