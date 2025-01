Isaechia.it - Daniele Dal Moro ci va giù pesante contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del(di cui potete leggere il resoconto QUI). E’ stata senza dubbio una puntata unica nel suo genere, ma che ha inevitabilmente creato un precedente.Per la prima volta nella storia del programma, infatti, tutti i concorrenti eliminati da settembre ad oggi hanno avuto la possibilità di guadagnarsi una seconda chance nella corrente edizione.ha sottoposto al pubblico la facoltà di scegliere se concedere loro questa nuova opportunità e i telespettatori hanno scelto per la maggioranza il sì.Fatta eccezione per chi come Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente, per ragioni diverse, era impossibilitato a rimettersi in gioco, tutto il resto dei fuoriusciti è stato protagonista nel corso della puntata di un nuovo televoto flash.