Nuovasocieta.it - Crollo della gru di via Genova: il Comune di Torino esce dal processo

Nelper ricostruire le responsabilità che hanno causato la morte di 3 operai per ilgru di via, la Città diha deciso di ritirare la propria costituzione di parte civile, a fronte di un risarcimento da parte degli imputati. Una decisione non condivisa dai sindacati: “Apprendiamo con stupore e meraviglia che ildiabbia definito un accordo, di cui non sono chiari i contorni, che riguarda non solo gli imprenditori imputati di aver cagionato la morte di tre lavoratori, ma anche il tecnico incaricato proprio dalla Città di assicurare la sicurezza nel cantiere.Non si conoscono i criteri secondo i quali il Sindaco ed i suoi funzionari abbiamo ritenuto congrua l’offerta ricevuta ed hanno così deciso di uscire dal, proprio nel momento in cui entra nel vivo.