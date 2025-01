Liberoquotidiano.it - "Come sto?". Sinner, le prime parole dopo il malore (e una scelta radicale in vista dei quarti)

Lo spavento è passato. Ilpatito da Janniknel corso del match contro Holger Rune è un lontano ricordo. Quello che aveva fatto chiamare il medical timeout al 23enne altoatesino, rientrato negli spogliatoi11 minuti dip. Tornato ad allenarsi per preparare la sfida deicontro Alex de Minaur, a Jannik i cronisti hanno chiestesse e lui ha rispocon un chiarissimo “Molto meglio”. Jannik lo ha detto martedì, quando si è presentato al Melbourne Park solo a metà pomeriggio per una sessione di allenamento che si è svolta sul campo 8, lontano da pubblico e telecamere. In campo il suo team, Vagnozzi, Cahill, Badio e Panichi, e nessun altro tennista o sparring. Ritmi blandi con i suoi coach, per poi alzare il ritmo ma senza spingere a tutta. Lo ha fatto per capire la reazione del corpo e muoversi ma senza consumare troppe energie.