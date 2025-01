Ilfattoquotidiano.it - Come sta Sinner: oggi l’allenamento top-secret agli Australian Open in vista del match contro De Minaur

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sta Jannik? La domanda rimbalza tra Italia e Australia, dove il numero 1 al mondo è atteso ai quarti di finale degli2025il campione di casa, Alex De. Mani tremanti, l’asciugamano sul volto, il saturimetro applicato dal fisioterapista intervenuto in campo: che cosa abbia avutodurante ilHolger Rune non è ancora noto. Lo stesso altoatesino al termine della partita, vinta in 4 set, è rimasto abbastanza vago: “Qualche problema c’è ma lo sto affrontando”, ha detto in conferenza stampa. Ha negato di aver avuto un infortunio fisico ma per il resto non ha fornito spiegazioni: “Capita di non essere al top, non voglio scendere nei dett”.Le reali condizioni diresta dunque un mistero. O meglio, la situazione la conoscono solamente i membri del suo team.