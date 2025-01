Ilfattoquotidiano.it - Comandante libico arrestato a Torino, Nordio “valuta” la trasmissione al pg di Roma della richiesta della Corte dell’Aja

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È pervenuta” al ministeroGiustizia lapenale internazionale di arrestare Najeem Osama Almasri Habish,polizia giudiziaria libica fermato lunedì dalla Digos a. Lo comunica l’ufficio stampa di via Arenula, aggiungendo che il Guardasigilli Carlo, “considerato il complesso carteggio”, sta “ndo laformaleal Procuratore generale di, competente per legge.Almasri era direttore del carcere di Mitiga, vicino a Tripoli: su di lui c’era una segnalazione dell’Interpol, l’organizzazione che coordina le forze di polizia internazionali. È statoin un albergo nel capoluogo piemontese, dove si trovava per assistere al match di calcio Juventus-Milan (giocato sabato) insieme a tre connazionali già espulsi.