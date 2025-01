Cityrumors.it - Caso Santanchè, il premier Meloni ha deciso: la sua strategia

Leggi su Cityrumors.it

Il rinvio a giudizio nell’inchiesta Visibilia ha riacceso i fari sul ministro del Turismo. Il presidente del Consiglio ha preso una decisioneIlDanielacontinua a tenere banco in politica. Ilaveva spostato qualsiasi decisione dopo la scelta della magistratura sul rinvio a giudizio. Questa è arrivata nei giorni scorsi con il via libera al processo per la vicenda Visibilia e la palla è passata immediatamente al. In molti si aspettavano le dimissioni da parte del ministro del Turismo per evitare qualsiasi tensione, ma queste non sono arrivate., ilha: la sua(Ansa) – cityrumors.itAnzi, secondo quanto riferito da La Stampa, non c’è stato alcun colloquio tra ile la. Il presidente del Consiglio si aspettava un passo indietro del ministro subito dopo il rinvio a giudizio.