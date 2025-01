Agi.it - Basciano in aula, si decide sui domiciliari per stalking a Codegoni

AGI - Il Tribunale del Riesame di Milano si è riservato dire sulla richiesta della Procura di Milano di disporre gli arrestiper Alessandro, il dj e influencer indagato per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata Sophie. Stamattina il 35enne, assistito dal legale Leonardo D'Erasmo, si è presentato al palazzo di giustizia di Milano per l'udienza fissata dopo la scelta del pm Alessandro Pansa, coordinato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, di impugnare il provvedimento di scarcerazione emesso il 23 novembre dalla gip Anna Magelli, dopo che la stessa giudice 48 ore prima aveva deciso per la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.