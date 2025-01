Superguidatv.it - Back in Action, la recensione del film action-comedy

Emily e Matt sono una formidabile coppia di spie internazionali che, dopo aver compiuto insieme e con successo numerose missioni, hanno coronato la loro relazione romantica formando una famiglia. A quindici anni dal loro ultimo incarico si sono ritirati a vita privata e diventati genitori di due ragazzini, ma come era prevedibile un passato di tal risma è pronto per tornare a perseguitarli.I protagonisti diin, la cui preoccupazione negli ultimi tempi era quella di spiare di nascosto i figli o partecipare ad eventi scolastici, vedono infatti crollare come un castello di carta la loro nuova identità e relativa vita, giacché Matt ha tenuto fino ad oggi segreto il fatto di aver conservato una chiavetta USB contenente dati sensibili e ora un gruppo di terroristi bielorussi è sulle loro tracce per entrarne in possesso.