Quifinanza.it - Auto elettriche, nuove batterie riciclando quelle vecchie con un sistema rivoluzionario

Leggi su Quifinanza.it

Per la prima volta al mondo è stato brevettato il riciclo diad alta tensione. Bmw, in collaborazione con Sk, è riuscita a creareattraverso il suodi riciclo a circuito chiuso, migliorando la sostenibilità sia della sua catena di produzione sia dell’approvvigionamento e della fornitura. Un risultato importantissimo per il settore, che apre scenari molto promettenti per un segmento in crisi profonda, in cui l’elettrico non sta dando al momento i risultati sperati.L’innovativodi riciclo a circuito chiuso Il fatto che i colossistiano finalmente iniziando a ragionare sull’uso efficiente e circolare delle risorse, e non solo sulla produzione dei veicoli del futuro, è un indubbio passo avanti.Dopo aver lanciato con successo il suodi riciclo a circuito chiuso per il riutilizzo delle materie prime dellead alto voltaggio grazie alla Bmw Brilliancemotive Joint Venture (BBA) in Cina nel 2022, lo scorso anno Bmw ha lavorato concentrandosi non solo sullo smaltimento di, ma anche sulla loro creazione: è riuscita così a tracciare una linea di spartiacque che si potrebbe quasi definire storica, ponendo le prime solide basi per un’economia circolare dellead alta tensione.