Tpi.it - Alessandro Basciano in aula per stalking nei confronti dell’ex Sophie Codegoni: “Non l’ho mai perseguitata”

inperneidiNella mattinata del 21 gennaio,si è presentato inal Tribunale a Milano per l’udienza dell’appello presentato dalla Procura contro la decisione della gip di revocare la custodia cautelare nei suoiper l’accusa dineidella sua ex.Antonio Pansa e l’aggiunto Letizia Mannella hanno nuovamente chiesto gli arresti domiciliari per il dj e personaggio televisivo dopo che l’influencer ha confermato le accuse.Seha confermato quanto precedentemente dichiarato,ha nuovamente respinto le accuse della ex compagna: “Non ci sono stati atti persecutori prima e non ce ne saranno neanche in futuro. C’è poco da aggiungere”.“Abbiamo raccontato quelle che sono le nostre prove.