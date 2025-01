Quotidiano.net - “Trump ha una strategia, su Groenlandia e Panama non sono solo provocazioni”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 gennaio 2025 – Un presidente determinato a fare gli interessi del proprio Paese e a tenere testa alla Cina, anche quando le sue uscite sembranodelle. Donaldsi insedia oggi 20 gennaio e secondo l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, diplomatico di lungo corso dobbiamo aspettarci che metterà in atto tutto quello promesso in campagna elettorale. TOPSHOT - An aircraft alledgedly carrying US businessman DonaldJr. arrives in Nuuk, Greenland on January 7, 2025. DonaldJr's plane landed in Nuuk, Greenland, where he is making a short private visit, weeks after his father, US President-elect Donald, suggested Washington annex the autonomous Danish territory. (Photo by Emil Stach / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT Ambasciatore Nelli Feroci, ormai ci siamo.