Tennis, De Minaur l’avversario di Sinner nei quarti

Roma, 20 gen. (askanews) – Neidi finale degli Australian Open andrà in scena la decima replica della sfida tra Jannike Alex de, un film che fino ad ora ha sempre visto un lieto fine per il numero uno del mondo, visto che i confronti diretti sono 9 a 0 a favore dell’azzurro. De, testa di serie numero 8, agli ottavi ha battuto l’americano Alex Michelsen, americano classe 2004, col punteggio di 6-0 7-6 (5) 6-3 in poco più di due ore, centrando il suo primo quarto di finale in Australia e rendendo felice il pubblico della Rod Laver Arena. L'articolo, Dedineiproviene da Ildenaro.it.