Sinner e Sonego ai quarti di finale all’Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannike Lorenzoapprodano aididell’Australian, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Sulla Rod Laver Arena,sconfigge negli ottavi in quattro set il danese Holger Rune, n.13 del ranking mondiale e del tabellone: 6-3 3-6 6-3 6-2, in tre ore e 13 minuti di gioco, per il 23enne fuoriclasse altoatesino, leader della classifica Atp e del seeding, nonchè campione in carica, costretto a chiedere l’intervento del fisioterapista e ad abbandonare il campo al termine del quinto gioco del terzo set. Per un posto in semidovrà vedersela con il vincente del match tra l’australiano Alex de Minaur (8) e lo statunitense Alex Michelsen. Ottavi superati in quattro set anche da: sulla John Cain Arena, il 29enne torinese, n.