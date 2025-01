Ilgiorno.it - Scuole di periferia a rischio: “La ricetta? Creare poli per materia”

Milano, 20 gennaio 2025 – “Creiamoscolastici specializzati su determinate materie, in modo da permettere la sopravvivenza di tutti: serve una conferenza dei dirigenti”. A lanciare la proposta è Alessandro Gullo, preside dell’istituto di istruzione superiore Varalli, in zona Chiesa Rossa, nominato presidente della struttura Milano Sud del sindacato DirigentiScuola. Cosa preoccupa di più? “Stiamo entrando negli anni del forte calo demografico: cominciamo a vederlo adesso, ma tra due anni sarà dirompente e metterà in discussione tutti. Le iscrizioni, poi, tendono a polarizzarsi ancora di più verso il centro e a perderci sono soprattutto le periferie. Ma leproprio qui sono un presidio importantissimo, non possiamo rischiare di perderle”. Che fare per scongiurarlo? “Dobbiamo differenziare l’offerta formativa e ragionare perscolastici.