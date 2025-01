Lettera43.it - Scandalo Equalize, l’agenzia investigativa si avvia alla liquidazione

chiuderà i battenti.di investigazioni private, al centro di un’inchiesta per accessi illeciti alle banche dati delle forze dell’ordine, va verso la. I suoi soci principali sono indagati o agli arresti domiciliari, mentre i clienti, ormai diffidenti, si sono allontanati. Lo riporta lunedì Repubblica.Laè stata approvata dai sociGuidata da Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera e ora indagato, e dall’ex poliziotto Carmine Gallo, attualmente ai domiciliari,operava a Milano. L’azienda, sequestrata nell’ambito delle indagini, è sotto amministrazione giudiziaria e laè stata approvata dai soci, anche se non ancora formalizzata. Secondo gli inquirenti, la società avrebbe gestito un sistema illecito per ottenere e vendere informazioni riservate su imprenditori, politici e celebrità.