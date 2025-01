Ilgiorno.it - Riconoscimenti e ricordi. Benemerenza a Pisati nel giorno dell’addio

Quello di ieri è stato un San Bassiano uggioso e ricco di sentimenti per Lodi. Il patrono della città è stato festeggiata con tutte le amate tradizioni, concludendosi con le benemerenze civiche e la premiazione, al teatro alle Vigne di Lodi, e del Fanfullino della riconoscenza, premio dato ai lodigiani che si sono particolarmente distinti per successi professionali, sportivi e culturali. Quest’anno è stato conferito ad Angelo, artigiano ceramista della ceramica Vecchia Lodi, che però ieri mattina è morto, a 85 anni; è il primo artigiano a ottenere questa riconoscenza. Durante la settimana le condizioni di salute si erano particolarmente aggravate, così, come ieri sera sul palco ha spiegato Paolo Caretta, el regiù di Familia Ludesana, associazione che assegna il Fanfullino: "Venerdì sera gli abbiamo portato il premio; quindi, non solo ha saputo della premiazione ma ha potuto tenere in mano la statua.