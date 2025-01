Quotidiano.net - Proposta di legge della Lega: divieto di burqa e niqab nei luoghi pubblici

"Unadi buonsensocontro chi non rispetta la nostra cultura e i principi di libertà occidentali. E tolleranza zero per chi costringe in modo oppressivo donne e ragazze a indossare il velo, con carcere e stop alle richieste di cittadinanza". Lo afferma il vicepremier e leaderMatteo Salvini, a propositodipresentata dal suo partito alla Camera, per ildi indossare neiindumenti "atti a celare il volto, come nel caso delo del".