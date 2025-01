Quotidiano.net - Primerent: nel 2025 in arrivo 30 assunzioni

, AZIENDA LEADER in Italia e in Europa nel noleggio di auto di alta gamma a breve e medio periodo, si avvicina al traguardo dei 20 anni di attività e prosegue la sua crescita, preparandosi a chiudere l’anno con un 10% di fatturato in più rispetto ai 20 milioni messi a segno nel 2023. L’attività di, grazie al servizio di consegna e ritiro ovunque richiesto, si inserisce nella tendenza moderna che vede sempre più persone preferire alla proprietà personale del veicolo il concetto di mobility as a service che lascia la libertà di scegliere il mezzo più adatto all’occasione d’uso o allo stato d’animo e quindi noleggiarlo affittarlo, per una vacanza o per un evento speciale. Investe continuamente - in tecnologia, flotta e servizi -, per farsi trovare sempre pronta a soddisfare una domanda non solo più ampia, ma portatrice di aspettative sempre maggiori e valori importanti.