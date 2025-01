Ilgiorno.it - Pedemontana, si inizia a scavare. Presto al via le operazioni di bonifica

Dopo il Comune di Cesano, anche in quello di Seveso, il 27 gennaio, partono le bonifiche. Fissata la data per il via delle attività di campionamento e caratterizzazione dei terreni contaminati nei lotti di2 e 2A nel Comune di Seveso, all’altezza di via delle Vigne. "Nessuna ripercussione sul traffico" garantisce la polizia locale. Il General Contractor di AutostradaLombarda ha informato il Comune di Seveso circa la partenza dell’attività di campionamento e caratterizzazione dei terreni contaminati. Il Comune di Seveso, a tal proposito, ha comunicato alla cittadinanza attraverso il proprio sito internet e i media che a partire da lunedì 27 verrà dato avvio alle attività previste nel progetto operativo didell'aree ex Icmesa. Come già sottolineato durante i numerosi incontri anche pubblici, verranno garantite tutte le condizioni di sicurezza legate alle lavorazioni e al trasporto dei materiali.