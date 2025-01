Quifinanza.it - Oro , nuovi record in vista nel 2025?

Leggi su Quifinanza.it

Opportunità e sfide per le imprese orafe italiane nel mercato statunitense sono state al centro dell’incontro organizzato dal Club degli Orafi Italia e dal Research Department di Intesa Sanpaolo., crescita stabileL’evento, ospitato da VicenzaOro e moderato da Laura Biason, Direttore Generale del Club degli Orafi Italia, è stato aperto dall’intervento di Filippo Fusaro, Direttore di ICE Houston, a cui è seguita la presentazione dello scenario macroeconomico e dei prezzi dei preziosi a cura di Daniela Corsini, Senior Economist responsabile della ricerca sulle commodity del Research Department di Intesa Sanpaolo. Stefania Trenti, Responsabile Industry and Local Economies Research del Research Department di Intesa Sanpaolo, ha illustrato l’andamento recente e il posizionamento delle imprese italiane negli USA, che continueranno a rappresentare anche in prospettiva uno dei mercati più importanti per i gioielli Made in Italy.