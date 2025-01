Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco cos’ha detto Cameron Diaz sul sequel di The Musk

Leggi su Mistermovie.it

, tornata recentemente sullo schermo con “Back in Action” dopo una pausa di 10 anni, ha dichiarato di essere pronta a riprendere il ruolo di Tina Carlyle in un possibiledi “The Mask”. L’attrice 52enne ha però precisato che la sua partecipazione dipenderebbe dalla disponibilità di Jim Carrey, che dovrebbe tornare a interpretare Stanley Ipkiss e il suo alter ego mascherato.aperta a undi ‘The Mask’Intervistata da Access Hollywood,ha affermato: “Se Jim è a bordo, io ci sono. Dopotutto, ho cavalcato la sua onda sin dal primo giorno.”Nostalgia per ‘Charlie’s Angels’La star ha anche ammesso di essere interessata a un nuovo capitolo di “Charlie’s Angels”, accanto alle sue storiche co-protagoniste Lucy Liu e Drew Barrymore. “Sarebbe straordinario.