Laspunta.it - Metro Roma, guasto elettrico su linea B/B1. Interrotta tutta la linea

Il servizio dellapolitana disullaB/B1 è momentaneamente sostituito da bus: i tecnici Atac hanno riscontrato intervento dei pulsanti di emergenza e hanno attivato i controlli innecessari per isolare la tratta interessata. Dopodiché si procederà alla ripresa graduale dell’esercizio.Il disagio per i cittadini nel momento di picco per il reflusso di fine giornata è stato particolarmente intenso. Sono giunte diverse segnalazioni di disagi per i pendolari che, ancora una volta, sono rimasti vittime di un servizio su cui si riesce a fare poco affidamento.Come purtroppo accade sempre in occasioni come questa, la folla in attesa dei mezzi su rotaia si è quindi riversata sulle strade in attesa di mezzi sostitutivi, provocando diversi momenti di tensione e ritardi.L'articolosuB/B1.