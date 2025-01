Ilfattoquotidiano.it - Meloni unica leader di governo in Ue all’insediamento di Donald Trump: l’ultimo riconoscimento del tycoon che preoccupa Bruxelles

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le destre europee esultano, le istituzioni Ue ostentano tranquillità considerandola niente più che una grande ‘festa di partito’ mondiale. Ma la presenza di Giorgiaalla cerimonia di insediamento disolleva, o meglio acutizza, un tema che in Europa rimarrà attuale per tutta la durata del mandato delalla Casa Bianca: il ruolo dell’Italia come punto di contatto tra l’Unione e gli States.L’ultradestra mondiale ad applaudireScorrendo la lista degli invitati si capisce subito che la selezione ha seguito dei criteri ben precisi: politici o uomini di potere di destra o, almeno nell’immagine che tentano di trasmettere, anti-establishment. È per questo motivo che a Washington finiranno Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen, numerosi membri del partito dei Conservatori europeo e dei Patrioti, tra i quali spiccano ildi Vox Santiago Abascal e l’ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.