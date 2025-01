Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Davide Felloni: "Donazioni a favore dei suoi gatti"

di parenti e amici a‘roccia’. I funerali si terranno oggi, alle 11, nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Il corteo proseguirà per il tempio della cremazione della Certosa di Ferrara. Attese molte persone per salutare. I familiari hanno chiesto che l’affetto pernon si manifesti attraverso l’invio di fiori, ma indeiamatiaveva 65 anni, nato a Ferrara e residente a Occhiobello (Rovigo), deceduto il 9 gennaio in un incidente in provincia di Bologna mentre rientrava a casa dal lavoro.si era sposato a maggio scorso a Copparo con Barbara Pavinati, vivevano in via Curiel a Santa Maria Maddalena. Qui con la moglie partecipava, ogni quarta domenica del mese, al mercatino dell’antiquariato della Proloco in via Eridania, per la raccolta fondi a sostegno delle colonie feline.