Linkiesta.it - La liberazione dei primi ostaggi israeliani, e le prospettive della prima settimana di tregua

Quattrocentosettanta giorni dopo il massacro del 7 ottobre 2023, il gruppo terroristico palestinese Hamas ha liberato itre: sono tre donne israeliane, Doron Steinbrecher, Emily Damari e Romi Gonen, rispettivamente di trentuno, ventotto e ventiquattro anni. È successo ieri, domenica 19 gennaio, quando è entrato in vigore l’accordo raggiunto tra le parti nell’ottica di un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Ladelle donne, consegnate alla Croce Rossa Internazionale e poi all’esercito israeliano, è stata trasmessa in diretta su un maxischermo installato a Tel Aviv, nella “piazza degli”, ribattezzata in questo modo dopo il 7 ottobre. Romi Gonen e sua madre Merav (AP Photo/LaPresse)Steinbrecher e Damari abitavano nel kibbutz Kfar Aza, e si trovavano lì quando Hamas è entrato in territorio israeliano; Romi Gonen, la più giovane, è stata invece rapita al festival musicale Supernova, che si è svolto nel deserto del Negev, a meno di dieci chilometri dal confine con Gaza.