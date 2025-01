Ilrestodelcarlino.it - La giovane Ucraina per San Geminiano

Evento speciale domenica 26 in Duomo a Modena, con il Concerto di Sanche vedrà protagonista la Youth Symphony Orchestra of Ukraine, condotta da Oksana Lyniv (nella foto), direttrice musicale del teatro Comunale di Bologna. Violino solista sarà Andrii Murza, e ospite d’onore il flautista Andrea Griminelli. Questa sera al teatro San Carlo l’atteso ritorno di Laura Marzadori, primo violino dell’orchestra della Scala, che col pianista Olaf John Laneri concluderà l’esecuzione integrale delle Sonate di Beethoven. Venerdì 24 al Carani di Sassuolo, con "Le Bal" si ripercorreranno in musica 60 anni di storia d’Italia, e domenica al teatro Alberione di Modena si celebrerà Mozart con Claudio Corrado e i clarinettisti Antonio Tinelli e Domenico Michele Cetera.