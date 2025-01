Ilfattoquotidiano.it - In 60 anni 67 casi di abusi nella diocesi di Bolzano. La storia del prete che celebrò il funerale della “sua” vittima morta suicida

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’indagine suglisessuali da parte di sacerdoti su incaricodie Bressanone in 60. Almeno un caso all’anno secondo il rapporto. Sono infatti 67 iaccertatichiesa altoatesina tra il 1963 e il 2023. Questi riguardano 24 sacerdoti e 59 vittime. L’età media dei preti è tra i 28 e 35, mentre quella delletra gli 8 e i 14, poco più del 50% di sesso femminile. Il rapporto è elaborato dallo studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera, su incaricodie Bressanone. Il rapporto nell’ambito del progetto triennale “Il coraggio di guardare” è stato presentato in una conferenza stampa, in presenza del vescovo Ivo Muser (foto).Isono stati tutti anonimizzati per proteggere le vittime. Il “caso numero 5” riguarda un sacerdote che nei primi60 ha compiuto un primo abuso ed è stato trasferito, poi un altro abuso ed ancora trasferito, e così ancora per 50: solo nel 2010 è stato escluso dall’attività pastorale.