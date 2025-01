Laspunta.it - Frosinone: Il PSI chiede uno spazio pubblico da intitolare a Nenni e Craxi

“Individuazione e intitolazione spazi pubblici in memoria di Pietroe Benedetto”, questo il titolo della mozione che il capogruppo PSI, nonché vice segretario nazionale, Vincenzo Iacovissi, ha formalmente depositato al protocollo del Comune perre alla Giunta di destinare unoalla memoria dei due esponenti politici.La mozione prende le mosse dalla ricorrenza del 45° anniversario dalla morte dell’on. Pietro(1° gennaio 1980) e del 25° anniversario dalla morte dell’on. Benedettodetto Bettino (19 gennaio 2000), e passa in rassegna i più rilevanti incarichi istituzionali ricoperti, quali Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri pere Presidente del Consiglio per.I due sono anche stati lungamente alla guida del Partito Socialista Italiano come segretari nazionali, a dimostrazione del loro spessore politico.