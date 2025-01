Quotidiano.net - Con i nostri dati e le false notizie ci manipolano

CanèSi sono svegliati orfani, mutilati: è stata dura ieri mattina per 170 milioni di americani utenti di TikTok. E per fortuna che c’è Trump, ha scritto la piattaforma, visto che il presidente potrà dare 90 giorni di proroga a questo strumento oscurato dalla Corte Suprema perché giudicato pericoloso per la sicurezza nazionale. Possibile, visto che l’ha lanciato la Cina, e che tra un tic e un toc dei teenager Usa e di tutto il mondo, accumula informazioni che possono servire a guidare, manipolare, indirizzare le opinioni pubbliche. Non solo Pechino, ovviamente. Ogni social è scrigno inesauribile di questo tesoro, dell’oro nero del terzo millennio: i. E non solo i social, se Bezos ricorda sempre che con Amazon non guadagna sui prodotti, ma "vendendo" gli acquirenti, i gusti: le loro vite.