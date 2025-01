Combattere la depressione con gli ultrasuoni | al via il test dell’impianto cerebrale per cambiare l’umore dei pazienti

Leggi su Open.online

A breve nel Regno Unito inizieranno iclinici di un impiantoche, lanciando stimoli sui neuroni, punta a miglioraredei. Il dispositivo potrebbe aiutare coloro che soffrono di, dipendenze, disturbo ossessivo compulsivo ed epilessia, grazia alla sua capacità digli schemi dell’attività dei neuroni. La tecnologia è progettata inviare gli stimoli da dentro il cranio ma all’esterno del cervello. Mappa l’attivitàe inviacon impulsi mirati per attivare gruppi di neuroni. A sottoporsi aifinanziati con 6,5 milioni di sterline dalla Advanced Research and Invention Agency (Aria) del Regno Unito, saranno 30per tre anni e mezzo. Gliper mappare e modificare l’attività dei neuroniSe inviati al cervello da dentro il cranio – tramite un’operazione o incon un difetto cranico – glipossono rilevare piccoli cambiamenti nel flusso sanguigno per produrre mappe tridimensionali ad alta risoluzione dell’attività