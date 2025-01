Ilrestodelcarlino.it - Colpaccio dell’Ama San Martino in Toscana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giornata positiva per il volley reggiano di Serie B, anche perché cinque squadre su sette giocavano in trasferta. SERIE B. L’Ama Sanespugna 3 a 0 (25, 19, 20) il difficile campo di Sesto Fiorentino con un vero, anche perché coach Levoni si è trovato con una sola banda disponibile, Cassandra, e ha dovuto spostare in quel ruolo il secondo opposto Barbieri. Ghelfi 16 punti, Cassandra 13 e Ama che chiude al quarto posto il girone d’andata. Niente da fare per i Vigili del Fuoco, sconfitti in casa da Camaiore 3 a 0 (17, 18, 20). SERIE B1. Le ragazze rispondono con la Giusto Spirito Rubierese che va a vincere in casa della BSC Sassuolo 3 a 0 (18, 18, 21) ed è sesta. Disco rosso casalingo per la Tirabassi & Vezzali contro la capolista Ostiano: finisce 1 a 3 (15-25 16-25 26-24 20-25).