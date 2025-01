Zon.it - Cava de’ Tirreni, 29enne condannato a più di 4 anni per spaccio

Un ragazzo di 29originario dide’è statoin via definitiva a 4e 4 mesi di reclusione. La sentenza, emessa dalla Corte di Cassazione dopo il rigetto del ricorso presentato dalla difesa, riguarda un’accusa di detenzione ai fini didi stupefacenti.I fattiL’episodio risale a novembre 2022, quando i carabinieri trovarono hashish, cocaina e marijuana nella sua abitazione durante una perquisizione. L’operazione era stata avviata per notificare al giovane un’ordinanza cautelare legata a un’indagine più ampia.Le indaginiIl, all’epoca domiciliato a Vietri sul Mare, era già coinvolto in un’inchiesta sulloin Costiera Amalfitana, che vedeva coinvolti anche altri presunti pusher attivi nella zona.Con il rigetto del ricorso, la condanna diventa definitiva, e il giovane dovrà scontare la pena stabilita.