Australian Open 2025 Sinner ai quarti | eguagliato record di Pietrangeli

Jannikinarrestabile. L’altoatesino giocherà all’il suo decimo quarto di finale in uno Slam eguagliando così ildi piazzamenti tra i migliori otto in un major per un italiano in singolare maschile di Nicola. Il numero 1 del mondo condivide anche il primato di italiano con piùdi finale all’nella storia del torneo, insieme a Fabio Fognini e Andreas Seppi. Contro Holger Rune ha firmato la sua 18ma vittoria consecutiva nel circuito maggiore e ha allungato la sua seconda striscia più lunga di successi nel Tour.La più lunga l’ha firmata tra la Final 8 di Coppa Davis 2023 e idi Indian Wells 2024 quando ha vinto 19 partite di fila. A Melbourne,punta a diventare il primo italiano con tre titoli in singolare all’attivo negli Slam e il quinto nell’eraa vincere tre major di fila sul duro dopo Roger Federer (5 nel periodo 2005-07), Novak Djokovic (3 nel 2011-12 e nel 2015-16), Ivan Lendl (3 USdal 1985 al 1987) e John McEnroe (3 USdal 1979 al 1981).