Oasport.it - Australian Open 2025: il programma di domani (21 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Seconda settimana degliche entra ufficialmente nel vivo: ci sono i quarti di finale che prendono il via dalle parti della Rod Laver Arena per quel che riguarda i tornei di singolare. E con sfide che non possono lasciare indifferenti.Nella sessione diurna evidente l’implicazione del fusoo sulla gestione dei match, visto che Gauff-Badosa e Paul-Zverev capitano nelle fascee più amiche rispetto agli States. Il confronto femminile è interessante per capire dov’è Badosa nella propria risalita, quello maschile perché Paul ha sempre vinto con Zverev finora. In serale Sabalenka-Pavlyuchenkova, con la russa che è avanti nei precedenti con la bielorussa, e poi Djokovic-Alcaraz, inevitabilmente il “blockbuster” della serata di Melbourne. In scena anche il quarto di doppio con protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro il duo portoghese composto da Nuno Borges e Francisco Cabral.