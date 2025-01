Anteprima24.it - Apice, viabilità intercomunale: il consigliere Iebba incontra il sindaco di San Giorgio del Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiIlFilippodi Fratelli D’Italia in quota al “Gruppo Insieme Per”, in minoranza al Comune diildi SandelGiuseppe Ricci: focus su. IlComunale Filipposoddisfatto dell’intenso e cordiale incontro con ildi SandelGiuseppe Ricci che ha consentito di conoscere e di confrontarsi sul tema dellache interessa una arteria a confine tra i due Comuni contigui della Provincia Sannita. La discussione ha posto in luce alcune criticità legate allastradale che riguarda in particolar modo le Domeniche mattine quando nel Comune disi svolge il mercato settimanale che attira nel centro del Medio Calore una quantità enorme di visitatori.