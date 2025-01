Ilrestodelcarlino.it - “Aiutatemi a cercare il mio Riccardo, so che è ancora vivo”

Pesaro, 20 gennaio 2025 - Federica Pambianchi è la mamma diBranchini, il 19enne di Acqualagna scomparso il 12 ottobre, dopo aver parcheggiato la sua auto, con tutti gli effetti personali e il cellulare, a ridosso della diga del Furlo. Gesto estremo, incidente, o magari ha cambiato vita? Le ricerche non si sono mai fermate: la diga è stata scandagliata, utilizzando un sottomarino con telecamere e sonar, che però non ha trovato nessuna traccia. Credeche riuscirà a trovare? “Ne sono convinta e sto continuando a cercarlo, quasi tutti i giorni. Con l’aiuto del mio compagno e delle mie sorelle, sto perlustrando tutte le zone impervie, attorno al luogo della scomparsa, dai margini del fiume agli anfratti più remoti”. Pensain un suo allontanamento volontario? "Al 50 per cento sì.