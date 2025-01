Ilrestodelcarlino.it - Adamant, vittoria al cardiopalma. Passa con Solaroli all’ultimo respiro

jadran trieste 74ferrara 75 JADRAN TRIESTE: Ban, Demarchi 23, Sabadin ne, De Petris 3, Jakin 2, Gobbato 20, Karapetrovic 10, Besedic 1, Persi 2, Milisavljevic 13. All. Vatovec.FERRARA: Dioli 4, Sackey 8, Drigo 13, Santiago 6, Tio 2, Yarbanga 15,15, Chessari ne, Ballabio 7, Marchini 5. All. Benedetto. Parziali: 17-23; 40-38; 54-53TI TRIESTE L’suda le fatidiche sette camicie a Trieste per avere la meglio dello Jadran, ma alla fine porta a casa i due punti grazie a un appoggio diad un secondo dalla sirena, che vale il 75-74 in favore degli estensi. Dopo il 10-0 di inizio gara, l’spegne la luce e soffre per tutti i quaranta minuti contro la penultima in classifica, ma la lucidità nel finale consegna laai biancazzurri. Ferrara prova subito a mettere le cose in chiaro e in 1’40’’ scappa già sull’8-0 con l’appoggio di Yarbanga e le triple di Santiago e Ballabio.