5 film horror da vedere in arrivo nel 2025

L’è diventato uno dei generi più redditizi del cinema odierno, in grado di attirare sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori. Nelquesta tendenza è destinata a crescere, con un calendario ricco di uscite che promettono di soddisfare tutti i gusti. Dai remake agli adattamenti di libri e aioriginali, l’anno si preannuncia all’insegna di una varietà di stili per chi ama l’adrenalina, le paure o persino il terrore psicologico. Dopo che Nosferatu di Robert Eggers è stato presentato in anteprima lo scorso Natale e ha riscosso un successo incredibile nei primi giorni (insieme a recensioni estremamente positive), le aspettative per i prossimi progetti del genere sono più alte che mai. Gennaio è già iniziato alla grande, quindi tenete d’occhio le migliori uscite. Ecco un elenco dei 5che non potete permettervi di perdere durante l’anno.