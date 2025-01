Lanazione.it - Zeri ricorda Sigillato e le giovani vittime del rastrellamento

Leggi su Lanazione.it

Il 20 gennaio 1945 i nazifascisti misero in atto un grandeper sconfiggere i partigiani della IV Zona Operativa. In realtà quella che avrebbe potuto essere per i partigiani una vera e propria catastrofe, si rivelò, nonostante le numerose e dolorose perdite subite, l’occasione in cui essi dimostrarono una capacità di risposta molto alta. Alla fine di gennaio saranno i nazifascisti, molto superiori per numero e armi, a ritirarsi. Tra le tante perdite subite sino – nel territorio del Comune di– quelle di Nino Siligato “Nino” e deidi Vernazza. Siligato, sottufficiale di marina siciliano, partigiano della Brigata Centocroci, Medaglia d’oro al valor militare, autore di molte azioni coraggiosissime. Siligato verràto domani alle 11 al monumento a lui dedicato sulla strada provinciale sotto Codolo, tra Pontremoli e, per iniziativa del Comune di, della Sezione Anpi die del Comitato Unitario della Resistenza della Spezia.