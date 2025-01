Oasport.it - Volley femminile, Ishikawa trascina Novara. Busto Arsizio e Chieri vincono, scatto salvezza di Roma

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la Serie A1 diha sconfitto Firenze per 3-1, rimontando dopo aver subito la verve delle ospiti nel primo set e annullando un paio di occasioni che avrebbero spedito la contesa al tie-break. Le piemontesi rialzano la testa dopo la sconfitta rimediata nel derby con Cuneo e agganciano Milano al terzo posto in classifica, ma le meneghine hanno disputato un incontro in più. Prosegue la crisi di risultati delle toscane, in piena lotta per non retrocedere (hanno solo un punto di vantaggio su). Mayusi è scatenata mettendo a segno 24 punti, in doppia cifra anche Lina Alsmeier (16) e Taylor Mims (14) contro il sestetto guidato da Adhuoljok John Majak Malual (20), Indry Baijens (12), Stella Nervini (11).