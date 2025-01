Ilnapolista.it - Vinicius lascerà il Real? Il Ceo del campionato arabo: «Può arrivare da noi, ci lavoriamo da un po’» (Marca)

L’Arabia Saudita non mollaJr. Come è successo con Ronaldo e Benzema, sono pronti a fare follie per l’ala delMadrid, che dovrà prima chiarire con il giocatore se vuole accettare o meno le avances saudita.Il futuro diJr è ancora un’incognitaCome riportato da:Omar Mugharbel, Ceo della Saudi Pro League, ha ammesso che l’arrivo dipuò esseretà e non solo un sogno; ne stanno lavorando da un po’. Anche se il calciatore vorrebbe rimanere in quello che per l’attaccante è il miglior club del mondo e poter continuare a competere per i migliori titoli e riconoscimenti individuali. Mugharbel ha confermato ciò che è stato riportato negli ultimi mesi sul futuro del giocatore del. Il club desideroso di averepare sia l’Al Hilal, che non sa come sbarazzarsi di Neymar e del peso economico che sorregge.