Iodonna.it - Un nuovo farmaco contro i rischi da allergie alimentari

Leggi su Iodonna.it

Le reazioni di un bambino che soffre di allergia alimentare, quando entra in contatto, anche in dose minima, con l’ingrediente a cui è sensibile, possono andare dall’orticaria fino al senso di soffocamento e allo shock anafilattico.questi ultimi che molti possono ora evitare di correre grazie ad un anticorpo monoclonale testato da uno studio dell’ospedale Bambino Gesù di Roma (pubblicato sulla rivista scientifica Allergy).di primavera, consigli e buone abitudini per affrontarle e ridurre i fastidi X I ricercatori hanno seguito per un anno 65 bambini e ragazzi (tra 6 e 18 anni) con asma e una o più