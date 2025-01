Calciomercato.it - Un capocannoniere per l’Inter: bomber fatto in casa con Lautaro e Thuram

I movimenti in attacco della squadra di Beppe Marotta. I nerazzurri hanno le idee chiare in vista della prossima stagione, quando andranno via Correa e ArnautovicMartinez e Marcussono chiaramente il presente e il futuro dell’attacco del. La coppia franco-argentina è certamente uno dei punti di forza della squadra di Simone Inzaghi, nonostante un periodo non proprio brillantissimo del “Toro”.Unperincon(LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri così continueranno a puntare sui due attaccanti, salvo clamorose proposte, che potrebbero arrivare soprattutto per il nazionale transalpino. Oggi, l’idea del, però, è quella di affiancare aMartinez e Marcusun altro centravanti che possa dare maggiori garanzie rispetto agli attuali sostituti.