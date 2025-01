Lanazione.it - Trofeo Sanmartinese, foto e classifica della corsa di Campi Bisenzio

Leggi su Lanazione.it

, 19 gennaio 2025 – Un successo straordinario per il 43°, che ha visto oltre 500 podisti e camminatori animare le campagne diin una giornata all’insegna dello sport e del ricordo. L’evento, organizzato dall’Atleticasotto l’egidaUisp e con il patrocinio del Comune, ha celebrato anche la memoria dei "Martiri di Valibona", guidati dal partigiano Lanciotto Ballerini, caduto nei tragici fatti del gennaio 1944., leLa competizione, con partenza e arrivo presso il suggestivo stadio di atletica intitolato a Emil Zatopek, ha proposto un percorso di 15 chilometri per gli atleti competitivi e di 5 chilometri per i camminatori. Un tracciato interamente pianeggiante, immerso nella campagna circostante e caratterizzato dall’attraversamento del fiume, che ha saputo conquistare partecipanti e pubblico.