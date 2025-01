Iltempo.it - Treni, tentano di sfondare la centralina di Roma Aurelia. Salvini: "Riferirò in Parlamento"

L'ennesimo attacco alla linea ferroviaria e l'ipotesi, sempre più concreta, che dietro ai sospetti incidenti ci sia una regia. Ignoti hanno forzato l'ingresso del locale che ospita laelettrica dei, cercando senza successo dila porta blindata che custodisce i macchinari. Lo riporta l'Adnkronos, aggiungendo che sono stati divelti alcuni paletti della recinzione, che sono stati rotti alcuni allarmi volumetrici e che, sul posto, sono stati rinvenuti martelli e cacciaviti. Sulla vicenda, che vede nel mirino un importante locale per la circolazione dei, Ferrovie dello Stato ha presentato denuncia. L'allarme è stato lanciato ieri, dopo la segnalazione del personale di Fs Security. Un nuovo tentativo di sabotaggio, quello avvenuto nella Capitale, che arriva a poche ore di distanza dalla scoperta di una catena per biciclette sui cavi della linea ferroviaria in Veneto, fortunatamente scoperta per tempo.