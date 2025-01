Oasport.it - Tiro con l’arco, Boari non può nulla in finale a Nimes contro Healey. Borsani ai piedi del podio

Finisce con un po’ di amaro in bocca sul fronte italiano la terza e ultima giornata delArchery Tournament 2025, quarta tappa stagionale (la più importante, con in palio 1000 punti) delle Indoor World Series dicon. Quest’oggi si sono disputate tutte le finali, con i due azzurri più attesi che hanno però pagato dazio mancando il rispettivo obiettivo.Lucilla, protagonista ieri di uno splendido percorso nelle eliminatorie del ricurvo femminile, ha dovuto alzare bandiera bianca a cospetto della strepitosa prestazione sfoderata nell’ultimo atto dalla giovane stella britannica Penny, capace di collezionare dodici “1o” consecutivi imponendosi per 6-2 con i parziali di 30-30, 30-28, 30-30 e 30-29.Passando alolimpico maschile il giovane emergente Matteo, già bravo a raggiungere ieri le semifinali accedendo poi allo spareggio per il terzo posto, si è dovuto accontentare invece della quarta posizionenel torneo perdendo con il padrone di casa francese Thomas Chirault per 7-3 (29-30 30-30 29-28 30-29 30-29).