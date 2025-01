Quifinanza.it - TikTok chiude negli Usa senza un vero divieto, Bytedance sfida Trump e Biden

Leggi su Quifinanza.it

Stati Uniti non si può più accedere a, ma il “ban” previsto per oggi non c’entra nulla. Il presidente uscente Joeaveva infatti annunciato che non avrebbe applicato la norma che prevede l’obbligo, per, di vendere la piattaforma ore le proprie attivitàUsa.L’amministrazione Democratica ha ritenuto corretto lasciare la gestione della vicenda a, che entrerà ufficialmente in carica il 20 gennaio. Dura la reazione della Casa Bianca, che ha definito la decisione della società cinese una “bravata” (stunt), sottolineando che non c’è ragione legale di oscurare la piattaforma.non funziona piùStati UnitiGli utenti americani che provano ad accedere adal 19 gennaio troveranno un messaggio che li avvisa che l’app non è disponibile e che indicacome la possibile soluzione al problema: “Ci dispiace, manon è disponibile al momento.